اتحاد الكرة في بيان رسمي: منتخب مصر له الأولوية.. وندرس استكمال الدوري بدون الدوليين

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا أعلن فيه منح الأولوية لمنتخب مصر في إقامة معسكره وضم اللاعبين استعدادا لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر شهر يونيو المقبل.

وكشف بيان اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة استعرض في اجتماعه اليوم الاثنين دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون اللاعبين الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.

وجاء بيان اتحاد الكرة بعد الأزمة التي نشبت مؤخرا، ورفض الأهلي استكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على أولوية المنتخب الوطني في قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل ، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع.

كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية .

ويؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية، إلا أن الأندية فضلت إمتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل.

وعلى ذلك فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.

ماذا حدث؟

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانا رسميا يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ"أزمة مواعيد الدوري".

ويرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا. (تعرف على كل قرارات الأهلي)

دعا أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة لاجتماع للأندية مع "لجنة حل أزمة الدوري" وحضر الأهلي وبتروجت وحرس الحدود.

كما تواجد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، وكل من حازم إمام ومجدي عبد الغني وسيف زاهر أعضاء اتحاد الكرة.

ولم يحضر أي مندوب من الزمالك لاعتراض رئيسه في وقت سابق على فكرة الاجتماع.

وحسبما علم FilGoal.com فقد طُرح مقترحين خلال الاجتماع، أولهما هو طلب تأخير معسكر منتخب مصراستعدادا لكأس أمم إفريقيا لعدة أيام كي تتاح الفرصة للعب أكبر عدد ممكن من مباريات الدوري.

أما المقترح الثاني فهو حصول الأهلي والزمالك على موافقة من منتخب مصر بتأجيل انضمام لاعبيهم لمعسكر الفراعنة ليخوضوا أكبر عدد من مباريات الدوري قبل كأس الأمم.

ويتبقى مباراتان للأهلي في الدوري أمام المقاولون العرب والقمة أمام الزمالك.

ويتبقى للزمالك في الدوري خمس مباريات هي الأهلي والإسماعيلي والإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في السادس من شهر يونيو المقبل استعدادا للقاء زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا في الـ21 من الشهر ذاته.

يذكر أن منتخب مصر سيلاقي كذلك تنزانيا وغينيا وديا في الـ13 و16 من شهر يونيو كذلك.

ويضم منتخب مصر من الأهلي كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن.

ومن الزمالك يضم كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وطارق حامد.

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