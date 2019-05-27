المحمدي: حان وقت كأس الأمم والكل ينتظر تتويجنا

الإثنين، 27 مايو 2019 - 18:47

كتب : محرر في الجول

أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أمام النيجر

تحدث أحمد المحمدي محترفنا المصري في صفوف أستون فيلا عن الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على ديربي كاونتي 2-1، والاستعداد لخوض كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

وصنع المحمدي هدف فريقه الأول الذي سجله أنور الغازي ضد فريق فرانك لامبارد.

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وقال المحمدي لشبكة "beIN Sports": "أمتلك خبرات كبيرة من اللعب في الدوري الإنجليزي ومع منتخب مصر، وكنت أعرف أن هذه المباراة تحتاج هدوء الأعصاب ومن سيحافظ على هدوءه سيكون في كامل تركيزه".

وتابع "لعبنا مباراة جيدة وكنا نبني هجماتنا من الخلف وهو ما ظهر في الهدف الأول، والإنهاء الرائع للهجمة من جانب أنور الغازي".

وأضاف "حضرنا نفسنا بشكل جيد لمباراة صعبة ضد مدرب كبير، وشاهدنا جميعا كيف عادوا في النتيجة أمام ليدز يونايتد، لكننا نمتلك خبرات كبيرة ولاعبين في منتخبات كبيرة وهكذا تعاملنا معهم بعدما سجلوا هدفا متأخرا".

واستدرك "أنهيت موسمي مع النادي وأركز الآن على منتخب مصر، فكأس الأمم على أرضنا وبين جماهيرنا والكل ينتظر تتويجنا".

وواصل "لدينا جهاز فني ولاعبون على أعلى مستوى، والجمهور حاضر معنا يدعمنا كما اعتدنا منه".

وأشار قائد منتخب الفراعنة إلى قدرة الجهاز الفني على تجهيزه بعد خوض موسم طويل مع أستون فيلا، ونفس الحال مع محمد صلاح الذي يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ومحمد النني الذي يلعب نهائي الدوري الأوروبي مع أرسنال.

وأتم "خضنا موسما طويلا، لكن كما قلت لدينا جهاز فني على أعلى مستوى وسيتعاملوا معنا بشكل جيد فيما يخص الاستشفاء وحتى نكون جاهزين للبطولة".

المحمدي أستون فيلا في إفريقيا

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