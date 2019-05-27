ساسي: تخطيت المرحلة الصعبة في إصابتي

الإثنين، 27 مايو 2019 - 02:42

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - فرجاني ساسي

أبدى فرجاني ساسي لاعب الزمالك، سعادته البالغة بالتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك حقق لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية.

وصرّح ساسي الذي غاب عن الإصابة بعد المباراة: "أبارك للزمالك على كأس الكونفدرالية".

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وأضاف عبر برنامج الزمالك اليوم: "كانت بطولة صعبة ومشوار التأهل كان صعبا، أشكر زملائي على هذا التتويج".

وتحدث اللاعب الدولي التونسي عن مستجدات إصابته: "بدأت مرحلة التأهيل، وأتمنى أن أعود قريبا للملاعب، تخطيت المرحلة الصعبة".

واختتم: "أشكر جماهير الزمالك على التشجيع حتى الدقائق الأخيرة".

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