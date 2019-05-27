بالفيديو - بقرار من الـ VAR.. الحكم يعيد ركلة جزاء ترجيحية تصدى لها جنش

الإثنين، 27 مايو 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

جنش - الزمالك - حسنية أغادير

شهدت مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، واقعة غير اعتيادية، بإعادة تنفيذ ركلة جزاء ترجيحية بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

الزمالك كان متقدما بركلتين نظيفتين بعد إهدار حمدي لاتشير ركلة الفريق المغربي الأولى، عندما تقدّم إسماعيل المقدم لتنفيذ ركلة الضيوف الثانية.

المقدم سدد دون نجاح بعد تصدي محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، ليكون نهضة بركان قد أهدر أول ركلتين، في مقابل تنفيذ ناجح مرتين للزمالك.

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الإثيوبي تيسيما ويساب املاك حكم المباراة طلب من جمعة انتظار قرار تقنية الفيديو، ليعلن عن قرار غير اعتيادي، بإعادة ركلة نهضة بركان الثانية السابقة التي أهدرها المقدم.

حجة الإعادة كانت تقدُم جنش عن خط المرمى قبل التسديد.

الركلة أعيدت، وتقدّم المقدم مجددا، بنجاح هذه المرة رغم ارتماء جنش في نفس اتجاهها.

لاحقا ابتسمت ركلات الحظ للزمالك الذي سجل بقية ركلاته وحصد اللقب الإفريقي الأول له منذ 2003.

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