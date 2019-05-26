بالفيديو - حارس بركان يمنع كهربا من إضافة الهدف الثاني

منع عبد العالي المحمدي حارس مرمى نهضة بركان المغربي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك من إضافة الهدف الثاني.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية بملعب برج العرب.

وفي الدقيقة 74 أرسل عبد الله جمعة عرضية رائعة من ناحية اليسار قابلها كهربا بضربة رأسية رائعة.

لكن حارس بركان أنقذ الكرة ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.

الزمالك تقدم أمام بركان من ركلة جزاء سددها محمود علاء في الدقيقة 55.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين قبل أسبوع في المغرب بفوز نهضة بركان بهدف دون رد.

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