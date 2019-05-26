بالفيديو - الـVAR يمنح الزمالك ركلة جزاء.. محمود علاء يسجل التقدم في نهضة بركان

نجح محمود علاء مدافع الزمالك في تسجيل الهدف الأول في شباك نهضة بركان المغربي خلال نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية من ركلة جزاء.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية بملعب برج العرب.

واحتسب الحكم تيسيما باملاك ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 54 أمام نهضة بركان بالعودة إلى تقنية الفيديو “VAR” بعدما لمسة الكرة يد أحد لاعبي الفريق المغربي.

وانطلق إبراهيم حسن في الدقيقة 52 وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في يد العربي الناجي مدافع نهضة بركان.

وبعد استكمال اللعبة عاد الحكم لرؤية الفيديو وبالفعل احتسب ركلة الجزاء لصالح الزمالك.

ليتقدم محمود علاء المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء ويسدد الكرة بنجاح مسجلا الهدف الأول للفريق الأبيض.

وكانت مباراة الذهاب قبل أسبوع في المغرب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف دون رد.

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