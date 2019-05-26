بالفيديو - الزمالك يطالب بركلة جزاء أمام بركان.. وأوباما يهدر انفرادا

الأحد، 26 مايو 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم أوباما

طالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء أمام نهضة بركان المغربي خلال نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية بملعب برج العرب.

وفي الدقيقة 6 أرسل محمد عبد الغني عرضية اصطدمت في يد مدافع نهضة بركان وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء للأبيض.

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لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب وانطلق الفريق المغربي سريعا في هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى لابا كودجو ناحية اليمين الذي أرسل عرضية أرضية إلى زميله حمد لعشير الذي بدوره سدد أعلى عارضة جنش في فرصة خطيرة.

وعاد الزمالك سريعا للهجوم وأرسل حميد أحداد تمريرة طولية وضعت يوسف إبراهيم "أوباما" في مواجهة مرمى الفريق المغربي لكنه سدد أعلى العارضة مهدرا فرصة تسجيل الهدف الأول للأبيض.

الزمالك خسر مباراة الذهاب قبل أسبوع في المغرب بهدف دون رد.

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