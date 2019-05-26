التشكيل – عودة القائد ولابا كودجو يقود الهجوم.. تغييران لـ نهضة بركان أمام الزمالك

يقود لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان خط هجوم فريقه أمام الزمالك.

الزمالك يستضيف نهضة بركان في العاشرة مساءً في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الخسارة ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين مع عدم اهتزاز شباكه، من أجل حصد لقب الكونفدرالية.

وأجرى منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان تغييرين على تشكيل الذهاب.

ويعود القائد محمد عزيز للظهور من جديد في دفاع نهضة بركان، بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من لقاء الذهاب.

وتأتي مشاركة محمد عزيز بدلا من سهيل يشو، كما يشارك العربي الناجي في وسط الملعب، بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف.

وفيما يلي تشكيل نهضة بركان بالكامل أمام الزمالك:

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي.

الدفاع: عمر النسماوي – محمد عزيز – إسماعيل مقدم – يوسوفو دايو.

الوسط: سمير ويدار – أمين الكاش – بكر الهلالي – العربي الناجي.

الهجوم: لابا كودجو – حمدي لعشير.

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