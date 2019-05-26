تشكيل الزمالك – أحداد يقود الهجوم.. وعبد الغني ظهير أيمن أمام نهضة بركان

سيقود حميد أحداد خط هجوم الزمالك في ظل تواجد خالد بوطيب على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ محمد عبد الغني كظهير أيمن.

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.

جنش عاد لحراسة المرمى، وعاد الونش كقلب دفاع أيضا، فيما يبدأ محمد عبد الغني كظهير أيمن بدلا من حازم إمام.

ويتواجد محمد إبراهيم كلاعب وسط ارتكاز بجانب طارق حامد، بدلا من محمود عبد العزيز "زيزو".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني.

الوسط: طارق حامد – محمد إبراهيم.

أمامهم: إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: حميد أحداد.

ويتواجد محمود عبد العزيز "زيزو"، وأحمد سيد "زيزو"، وخالد بوطيب وحازم إمام على مقاعد البدلاء، بجانب عمر صلاح الحارس البديل وبهاء مجدي، وأيمن حفني.

كان الزمالك قد خسر بهدف ذهابا في المغرب، ويحتاج للفوز إيابا بهدفين للظفر باللقب.

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