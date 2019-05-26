رئيس الزمالك للجماهير: شجعوا للثانية الأخيرة.. لا أريد عقوبات قبل السوبر الإفريقي

وجه رئيس نادي الزمالك رسالة لجماهير الفريق ولاعبيه قبل ساعات من مباراة التتويج بكأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان مساء اليوم الأحد في ملعب برج العرب.

وقال رئيس الزمالك موجها كلامه للجماهير: "أنتم الأعظم في الكون لأن جماهير الأهلي لم تتحمل الفريق كثيرا مثلكم، بل بمجرد نزوله درجة انقلبت الدنيا على الفريق، بينما تحملت جماهير الزمالك سنوات طويلة من الظلم والفشل الإداري".

وأضاف عبر قناة المحور: "لا للشماريخ والسباب لا أريد عقوبات جديدة لأنه تنتظرنا مباراة السوبر الإفريقي بعد أن يحالفنا التوفيق في الفوز بالكونفدرالية".

وشدد: "احترموا الفريق المغربي الذي أحسن ضيافتنا في مباراة الذهاب، وتجنبوا الإساءة لمؤسسات الدولة التي تسهر في الشارع لتأمين المباراة، وابتعدوا عن أي إتلاف للمدرجات، وشجعوا الفريق للثانية الأخيرة، والدليل هدف أوباما في مرمى الفريق الأنجولي والذي كان سببا في وصولنا للنهائي".

وواصل: "ابدأوا التشجيع مع بداية اللقاء حتى لا تفقدوا طاقتكم، لن أقبل أن يكون المشجع مجرد متفرج".

وانتقل رئيس نادي الزمالك بحديثه للاعبين، قائلا: "لقد وفرت كل شيء للفريق من طائرات خاصة ومكافآت وخلافه".

وأردف: "ثقتي في هذا الجيل من اللاعبين بلا حدود، أنتم رجال وأبطال، ومن صنعتم التاريخ بالفوز بلقب الدوري والكأس 5 مرات والسوبر مرتين والسوبر المصري السعودي، وإن شاء الله ستفوزون بلقب الكونفدرالية والدوري".

وأتم رئيس الزمالك رسالته للاعبين: "ابذلوا كل طاقتكم وتحلوا بإرادة النصر مثل رئيس ناديكم وأتمنى لكم التوفيق".

اختر تشكيل الزمالك في النهائي الحاسم

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