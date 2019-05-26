عبد الحفيظ: الأهلي الأقرب للدوري حتى لو تعادلنا مع المقاولون.. وبالأرقام الموسم الاستثنائي علينا فقط

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فريقه الأقرب بالتتويج بالدوري المصري الممتاز حتى لو لم يفز على المقاولون العرب في الجولة الـ33 من المسابقة.

وتعثر الأهلي بالتعادل مع الإسماعيلي 1-1، ويتبقى له مباراتان ضد المقاولون والزمالك في سباق التتويج بالدوري مع الفريق الأبيض الذي يتبقى له 5 مباريات.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "الدوري بين يدي الأهلي حتى لو تعادلت مع المقاولون، مع احترامي للزمالك".

وأوضح "تظل فرصتي أكبر بكثير حتى لو تعادلت مع المقاولون، لأن مباراة الأهلي والزمالك في كل الأحوال مباراة كؤوس".

وأضاف "المشكلة كانت في الإعلان عن جدول مؤجلات الدوري قبل مباراة الإسماعيلي بساعات".

ثم أكمل "الأهلي لعب 23 مباراة بين النسختين السابقة والجارية من دوري الأبطال والبطولة العربية وكأس مصر، وهو نفس عدد المباريات التي لعبها الزمالك في الكونفدرالية والبطولة العربية وكأس مصر، فلماذا هناك 3 مباريات مؤجلة للزمالك الآن رغم أنه مر بنفس الظروف".

وواصل "الأهلي هو من تعرض للضغط أكثر في نفس الظروف، ويبدو أن الموسم الاستثنائي على الأهلي فقط وإذا لم يتم تأجيل مباريات دون داع لم نكن لنصل لهذه الأزمة".

وأردف "المشكلة هي أننا إذا قبلت حتى بالظروف الاستثنائية لهذا الموسم، فالأهلي مجبر على قيد 23 لاعبا في قائمته الإفريقية للموسم الجديد بحلول 31 يوليو".

وأتم "الآن يقول اتحاد الكرة إنه يريد فتح باب القيد استثنائيا لي رغم أنه رفض الموسم قبل الماضي عندما واجهنا المصري في نهائي الكأس وقال إن الدوري والكأس بقائمة واحدة".

ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 74 نقطة وينازعه على اللقب الزمالك الذي يحتل المركز الثالث ورصيده 66 نقطة.

وتتبقى للأهلي مباراتان في البطولة مقابل 5 للزمالك.

ومفترض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في آخر جولة من الدوري.

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