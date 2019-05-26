تدريبات "هجومية" خاصة لـ كهربا.. وجلسة ثقة مع جروس قبل نهائي الكونفدرالية

خاض محمود عبد المنعم "كهربا" تدريبات خاصة في المران الأخير للزمالك قبل مواجهة نهضة بركان، لتحسين تعامله مع الفرص أمام المرمى.

الزمالك يستقبل نهضة بركان المغرب في إياب نهائي الكونفدرالية اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لتعويض هزيمته ذهابا 0-1.

ولاحظ كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، إهدار كهربا للعديد من الفرص رغم وصوله كثيرا للمرمى.

ليقرر المدرب السويسري إخضاع لاعبه لحصة تدريبية خاصة قبل مواجهة الفريق البركاني، على كيفية إنهاء الهجمات.

وعلى صعيد متصل، عقد جروس جلسة مع كهربا، أكد له خلالها أنه يعتبره أهم مصادر خطورته، وأنه يثق في قدراته.

جروس أخبر لاعبه أن استبداله في مباراة الذهاب، كان خشية تحصله على بطاقة صفراء تغيّبه عن الإياب، وليس لسوء مستوى.

اختر تشكيل الزمالك المثالي في مواجهة نهضة بركان

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