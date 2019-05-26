حازم إمام: هزيمة الذهاب ستجعل الزمالك أكثر تركيزا.. والفرق الكبيرة لا تتأثر بالغيابات
الأحد، 26 مايو 2019 - 00:40
كتب : أحمد شوقي
أبدى حازم إمام قائد نادي الزمالك، ثقته في قدرة فريقه على التتويج بكأس الكونفدرالية.
حازم إمام
النادي : الزمالك
الزمالك يستقبل نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية اليوم الأحد على استاد برج العرب، بغية تعويض هزيمته ذهابا بهدف دون رد.
وقال إمام في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أتمنى الفوز بالكونفدرالية، اللاعبون قدموا مستوى مميزا في بطولة صعبة لم نفز بها من قبل، نتمنى أن نصير أول جيل يظفر بها".
وأضاف: "خضنا مشوارا صعبا في البطولة، لكننا قادرين على تحقيق الهدف رغم الحمل الثقيل".
وكشف عن إيجابيات هزيمة الذهاب في الوقت القاتل: "الخسارة بهدف دون رد ذهابا ستجعلنا أكثر تركيزا، لن نتكاسل في المباراة".
وعلى الرغم من نقص الخبرات، لكن إمام يرى فريقه قادرا على التتويج: "لدينا العديد من اللاعبين الذين لم يخوضوا أي مباراة نهائية إفريقية من قبل، ولكننا قادرين على كتابة التاريخ".
وواصل: "ندرك متاعب الجماهير للحصول على تذاكر لحضور المباراة، لقد تعاهدنا على إسعادهم والتتويج باللقب".
إمام سيبدأ المباراة على الأرجح، لتعويض غياب حمدي النقاز الموقوف: "ابتعادي عن الملاعب يؤثر علي، ولكن لدي اشتياق للكرة".
واعترف إمام بأهمية النقاز، لكنه شدد على قدرة الزمالك على تعويضه: "غياب النقاز سيكون مؤثرا، ولكن الفرق الكبرى لا تتأثر بالغيابات، وأي لاعب قادر على تعويضه، أنا أو غيري من اللاعبين، جميعنا على أتم الجاهزية".
وأكمل: "قدمنا مباراة جيدة في الذهاب، وكنا قادرين على الفوز، لكن لحظة سهو تسببت في الهزيمة التي نستطيع تعويضها إيابا".
واختتم: "شعرت بالسعادة لتوافد الجماهير على آخر تدريبين لشراء التذاكر حتى يلمس اللاعبون ذلك ويحاولون إسعادهم".
اختر تشكيل الزمالك المثالي لمواجهة نهضة بركان
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