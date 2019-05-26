حازم إمام: هزيمة الذهاب ستجعل الزمالك أكثر تركيزا.. والفرق الكبيرة لا تتأثر بالغيابات

أبدى حازم إمام قائد نادي الزمالك، ثقته في قدرة فريقه على التتويج بكأس الكونفدرالية.

الزمالك يستقبل نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية اليوم الأحد على استاد برج العرب، بغية تعويض هزيمته ذهابا بهدف دون رد.

وقال إمام في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أتمنى الفوز بالكونفدرالية، اللاعبون قدموا مستوى مميزا في بطولة صعبة لم نفز بها من قبل، نتمنى أن نصير أول جيل يظفر بها".

وأضاف: "خضنا مشوارا صعبا في البطولة، لكننا قادرين على تحقيق الهدف رغم الحمل الثقيل".

وكشف عن إيجابيات هزيمة الذهاب في الوقت القاتل: "الخسارة بهدف دون رد ذهابا ستجعلنا أكثر تركيزا، لن نتكاسل في المباراة".

وعلى الرغم من نقص الخبرات، لكن إمام يرى فريقه قادرا على التتويج: "لدينا العديد من اللاعبين الذين لم يخوضوا أي مباراة نهائية إفريقية من قبل، ولكننا قادرين على كتابة التاريخ".

وواصل: "ندرك متاعب الجماهير للحصول على تذاكر لحضور المباراة، لقد تعاهدنا على إسعادهم والتتويج باللقب".

إمام سيبدأ المباراة على الأرجح، لتعويض غياب حمدي النقاز الموقوف: "ابتعادي عن الملاعب يؤثر علي، ولكن لدي اشتياق للكرة".

واعترف إمام بأهمية النقاز، لكنه شدد على قدرة الزمالك على تعويضه: "غياب النقاز سيكون مؤثرا، ولكن الفرق الكبرى لا تتأثر بالغيابات، وأي لاعب قادر على تعويضه، أنا أو غيري من اللاعبين، جميعنا على أتم الجاهزية".

وأكمل: "قدمنا مباراة جيدة في الذهاب، وكنا قادرين على الفوز، لكن لحظة سهو تسببت في الهزيمة التي نستطيع تعويضها إيابا".

واختتم: "شعرت بالسعادة لتوافد الجماهير على آخر تدريبين لشراء التذاكر حتى يلمس اللاعبون ذلك ويحاولون إسعادهم".

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