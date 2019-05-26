قام كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، بتجهيز بديلين محتملين لـ حازم إمام ظهير أيمن الفريق.

الزمالك يستقبل نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد على ملعب برج العرب، سعيا لتعويض تأخره ذهابا بهدف دون رد.

ويغيب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك عن المباراة، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

مما يضع حازم إمام كخيار أول أمام جروس لشغل هذا المركز، ويُجبِر المدرب السويسري على توفير بديل اضطراري لقائد الفريق.

وعلم FilGoal.com أن جروس جهّز الثنائي محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، لتعويض حازم تحت أي ظرف طارئ.

المركز الأصلي لـ عبد الغني وعبد السلام هو قلب الدفاع في الأساس، لكنها لن تكون المرة الأولى التي يضعهما جروس في حساباته في مركز آخر، إذ خاض عبد السلام مباراة الإسماعيلي بالدوري المصري يوم 18 أبريل الماضي على الجهة اليمنى في ظل ابتعاد إمام والنقاز وقتها.

رغم ذلك، علم FilGoal.com أن عبد الغني هو الأقرب لتعويض حازم إمام خلال اللقاء، بعد أن لعب مباراة الذهاب في قلب الدفاع إلى جوار محمود علاء.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن محمود حمدي "الونش" سيعود لمركز قلب الدفاع إلى جوار علاء، بعد اكتفائه بالبقاء على مقاعد البدلاء في الذهاب الذي عوّضه خلالها محمد عبد الغني. (طالع التفاصيل)

اختر تشكيل الزمالك المثالي لمواجهة نهضة بركان

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