خاص مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول فرصة حضور رئيس الزمالك لنهائي الكونفدرالية

السبت، 25 مايو 2019 - 18:50

كتب : وليد الحسيني

محمود عبد العزيز - زيزو - الزمالك - نهضة بركان

كشف لـ FilGoal.com مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فرصة حضور رئيس الزمالك لإياب نهائي الكونفدرالية المقرر له يوم الأحد في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"الزمالك تنازل فعلا عن قضيته ضد كاف في المحكمة الرياضية، أرسل في الأيام الماضية لكاف ما يثبت ذلك".

وواصل "وطلب من كاف رفع الإيقاف عن رئيسه بعدما اعتذر لمسؤولي الاتحاد الإفريقي، وهذا يفتح الباب أمام رئيس النادي لحضور المباراة".

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واشترط كاف أن يتنازل الزمالك عن دعواه في المحكمة مقابل أن يتم رفع الإيقاف عن رئيس النادي ليتمكن من حضور المباريات بشكل طبيعي.

ويستضيف الزمالك فريق نهضة بركان المغربي يوم الأحد ويحتاج للفوز بفارق هدفين ليفوز بالبطولة بعدما خسر مباراة الذهاب بهدف.

ولا يحضر رئيس الزمالك أي مباراة محلية أو قارية للفريق منذ عاقبه كاف.

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