رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة لكل لاعبي فريقه بسبب أدائهم أمام نهضة بركان المغربي، باستثناء الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس.

الزمالك خسر أمام نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نهائي الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

رئيس نادي الزمالك أعلن مكافأته لكل لاعبي الزمالك خلال ظهوره عبر برنامج الزمالك اليوم عقب المباراة مباشرة.

وقال رئيس الزمالك: "لاعبو الزمالك رجال وقدموا مباراة قتالية ويمكننا بسهولة تعويض النتيجة في الإياب".

وأضاف "المكافأة لا تشمل الجهاز الفني لـ الزمالك بسبب ما حدث في نهائي الكونفدرالية".

وأوضح "لماذا لم يتم استخدام التغيير الثالث في المباراة؟ متبقي دقيقة ونصف فقط على نهاية المباراة فلماذا لم يحدث التغيير الثالث؟ كان لابد من دخول الونش في اللحظات الأخيرة لزيادة الدفاع إلى جانب إهدار الوقت".

وواصل "سأنفجر مما حدث من الجهاز الفني. لماذا دائما لا يحدث التغيير الثالث في أي مباراة؟ ولماذا خرج كهربا وهو أفضل لاعب في المباراة؟. سأنفجر ولكنني سأتحمل حتى يوم الأحد المقبل في لقاء الإياب".

وتابع "الزمالك كان يستحق ركلة جزاء صحيحة ولم تُحتسب والجهاز الفني والإداري في الزمالك لم يعترض ولم يطلب من الحكم التوجه لتقنية الفيديو".

وتغنى رئيس الزمالك بما قدمه عمر صلاح قائلا: "الزمالك فاز بحارس عملاق. حارس راجل وما قدمه يعد درسا قاسيا لـ جنش".

وفسر "جنش استهتر في لقطة إيقافه وما فعله من إهدار للوقت هو سبب قرارات الحكم اليوم في النهائي بالبطاقات الصفراء لأنه أعتقد أن الجميع يهدر الوقت مثل جنش".

وأتم "لا مشكلة ويمكننا تعويض الخسارة في الإياب بسهولة. الزمالك سيرفع اللقب".

هدف قاتل ولكن لا يهم. الأمور مازالت في المتناول ولم تنته بعد على الإطلاق. لا تيأسوا ولا تحزنوا واستعدوا للحشد في الإياب. الزمالك يخسر في المغرب.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

خطأ من محمود عبد العزيز كلف الزمالك هجمة مرتدة في الوقت القاتل وانتهت في الشباك.

الفارس الأبيض ظل صامدا طوال أحداث المباراة. ظهر بروح قتالية رائعة وأداء دفاعي مميز وأداء منتظر من عمر صلاح، ولكن الدقيقة الأخيرة كتبت هزيمة الزمالك.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

ملعب برج العرب بمدرجات ممتلئة عن آخرها يوم الاحد المقبل تنتظر الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.

الأمور لم تنته بعد..

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