الأهلي يخطر اتحاد الكرة بقراراته

السبت، 25 مايو 2019 - 18:26

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مروان محسن - الأهلي -إنبي

أرسل الأهلي خطابا رسميا يوم السبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بقراراته المتعلقة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرفض الأهلي أن تنتهي مبارياته بالبطولة بعد كأس إفريقيا 2019 معللا بحاجته للاستعداد للموسم الجديد ومطالبا الاتحاد أن يجعل فرص جميع الأندية متكافئة في الدوري بإقامة مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت.

وقرر الأهلي عدم استكمال البطولة إذا أجل اتحاد الكرة مباراة للفريق لما بعد كأس إفريقيا التي تنتهي مبارياتها في 19 يوليو.

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ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 74 نقطة وينازعه على اللقب الزمالك الذي يحتل المركز الثالث ورصيده 66 نقطة.

وتتبقى للأهلي مباراتان في البطولة مقابل 5 للزمالك.

ومفترض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في آخر جولة من الدوري.

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