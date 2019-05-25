رئيس الزمالك: يجب اعتبار الأهلي مهزوما أمام المقاولون مثلما حدث لنا ضد المقاصة.. لن نلعب إلا بشرط

عبر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رفضه الشديد لـ بيان الأهلي الخاص بعدم استكمال المسابقة في حال تأجيل أي لقاء للفريق بعد أمم إفريقيا، مشددا "يجب على الجميع الالتزام بجدول الدوري الأخير".

وقال رئيس الزمالك: "لجنة المسابقات أصدرت جدول المباريات المتبقية في الدوري منذ يومين ويجب أن يلتزم به الجميع".

وأضاف غاضبا عبر برنامج (الزمالك اليوم) "لماذا يتحدث الأهلي الآن عن سوء الدوري؟ تفعلون ذلك الآن بسبب تعثركم في النتائج؟ الكرة لن تسير على مزاجكم الخاص".

وتابع "إذا لم يذهب الأهلي للقاء المقاولون العرب يجب اعتباره مهزوما وخصم 3 نقاط من رصيده مثلما حدث لـ الزمالك أمام مصر للمقاصة".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يريد الأهلي اللعب؟ لا مشكلة ولكننا لن نسير على مزاجكم. يجب خصم 3 نقاط من رصيدهم مثلما حدث مع الزمالك وقتها رغم أننا كنا على حق في أزمة لقاء المقاصة".

واستمر "لن نلعب مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا، إذا لم يلعب الأهلي مواجهة المقاولون ومواجهة بيراميدز في الكأس. الأمر واضح، إذا لم يلعب الأهلي، لن نلعب".

وأشار "الأهلي يرغب في تأجيل معسكر منتخب مصر وتلك فضيحة كبرى. اتحاد الكرة أعطى درسا قويا لـ أحمد شوبير في اجتماع حل أزمة الدوري ورفضوا كل اقتراحاته. أشكرهم على ذلك".

وأتم "الأهلي والزمالك يجب عليهما المحافظة على أمن البلد. التهديدات لا تنفع ولن نتراجع عن موقفنا".

ماذا حدث؟

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من يوم السبت يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ"أزمة مواعيد الدوري".

ويرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا. (تعرف على كل قرارات الأهلي)

وتحدث FilGoal.com مع مصدرين من اتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي. (طالع رد اتحاد الكرة)

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.

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