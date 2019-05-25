يوم حسم الدوري الإيطالي – 4 أندية تتنافس على مقعد دوري الأبطال.. "حسبة برما" للهروب من الهبوط

جولة أخيرة للدوري الإيطالي تنتهي معها منافسات الدوريات الخمس الكبرى بعد التنافس على جميع المراكز بعيدا عن صراع اللقب الذي حسمه يوفنتوس مبكرا بشكل رسمي قبل 5 جولات على النهاية.

مقعدان لدوري أبطال أوروبا يشتعل عليهم الصراع بين 4 فرق ومثلهم يتنافسون على الهروب من قاع الترتيب التوقيت ذاته.

FilGoal.com يعرض لكم "حسبة برما" في صراع المقاعد الأوروبية والهبوط من موسم 2018-19 للدوري الإيطالي.

صراع دوري أبطال أوروبا

1 – يوفنتوس (90 نقطة) بطل الدوري وضمن مقعده

2 – نابولي (79 نقطة) الوصيف وضمن مقعده

3 – أتالانتا (66 نقطة)

4 – إنتر (66 نقطة)

5 – ميلان (65 نقطة)

6 – روما (63 نقطة)

يتبقى صراع المقعدين المتبقيين لدوري أبطال أوروبا بين أربعة أندية للتأهل المباشر لدور المجموعات من النسخة الأوروبية المقبلة.

يوفنتوس يلتقي سامبدوريا التي انتهت حظوظه في أي مقعد أوروبي، نابولي يحل ضيفا على بولونيا الذي تأكد بقاؤه الموسم المقبل.

ليشتعل الصراع بعد تعادل أتالانتا وكذلك روما الجولة السابقة وفوز ميلان وسقوط إنتر، على مقعدي دوري الأبطال، وقبل الخوض في التفاصيل فإن المواجهات المباشرة حال التعادل في رصيد النقاط هي من تحسم الأفضلية.

أتالانتا يستضيف ساسولو على ملعب الأخير نظرا للإصلاحات التي تجري على أرضية ملعب أتليتي دي أزوري في بيرجامو، ويحتاج للفوز من أجل ضمان المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه دون الدخول في حسابات، وحال تعادله مع ساسولو يصبح رصيده 67 نقطة ويتأهل حال فشل ميلان في الفوز على سبال.

إنتر يستضيف إمبولي الذي ينافس على الهبوط ويحتاج الفوز أيضا من أجل ضمان مقعده في الدوري الموسم المقبل، فوز إنتر يؤهله مباشرة لدوري الأبطال برفع رصيده إلى 69 نقطة.

وإذا تعادل إنتر يصبح رصيده 67 نقطة، ويحتاج وقتها هدية من سبال بإسقاط ميلان على الأقل بالتعادل، وإذا خسر من إيمبولي يحتاج فشل ميلان أو روما في الفوز من أجل الصعود الأوروبي.

ميلان يمتلك 65 نقطة ويسعى للفوز مع خسارة أو تعادل أتالانتا أو إنتر يعيده لدوري أبطال أوروبا بعد 6 سنوات من الغياب.

وحال تعادل الروسونيري مع سبال وسقط أتالانتا وإنتر في فخ الخسارة يتساوى الجميع في النقاط برصيد 66 نقطة وسيتم اللجوء لنتائج الفرق الثلاثة سويا.

روما لا يمتلك سوى فرصة الفوز على بارما بفارق يزيد عن 5 أهداف بعدما ضمن الأخير البقاء في الدوري، مع خسارة ميلان وإنتر ومن ثم التفوق على إنتر بعدما تعادلا في المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا، ليتأهل بفضل فارق الأهداف عن النيراتزوري.

وهناك أكثر من حالة لتساوي الفرق في النقاط والتي تفصلها أولا المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في جدول الدوري، ثم الأهداف المسجلة لكل فريق.

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قبل الدخول في "حسبة برما" حال تساوى أكثر من فريق في النقاط نستعرض لكم نتائج المواجهات المباشرة فيما بينهم.

ميلان 2×1 روما | روما 1×1 ميلان

ميلان 2×2 أتالانتا | أتالانتا 1×3 ميلان

إنتر 1×0 ميلان | ميلان 2×3 إنتر

أتالانتا 4×1 إنتر | إنتر 0×0 أتالانتا

روما 3×3 أتالانتا | أتالانتا 3×3 روما

روما 2×2 إنتر | إنتر 1×1 روما

إذا تساوى ميلان وأتالانتا في عدد النقاط (66 نقطة) يتأهل ميلان.

إذا تساوى ميلان وإنتر في عدد النقاط (66 نقطة) يتأهل إنتر.

إذا تعادل ميلان وإنتر وأتالانتا في عدد النقاط (66 نقطة) يتأهل إنتر وأتالانتا باحتساب النتائج المباشرة بين الـ 3 فرق (إنتر 7 نقاط - أتالانتا 5 نقاط – ميلان 4 نقاط).

إذا تعادل روما وأتلانتا وإنتر في عدد النقاط (66 نقطة) يتأهل أتلانتا وروما باحتساب النتائج المباشرة بين الـ 3 فرق (أتالانتا 6 نقاط - روما 4 نقاط – إنتر 3 نقاط).

إذا تعادلت الفرق الأربعة في عدد النقاط (66 نقطة) يتأهل ميلان وإنتر باحتساب النتائج المباشرة بين الـ 4 فرق (إنتر 9 نقاط - ميلان 8 نقاط – أتالانتا 7 نقاط – روما 5 نقاط).

صراع الدوري الأوروبي

5 – ميلان (65 نقطة)

6 – روما (63 نقطة)

7 – تورينو (60 نقطة)

حال نجح إنتر وأتالانتا في تحقيق الفوز سينتقل ميلان وروما مهما حققا من نتائج إلى الدوري الأوروبي، بعدما ضمن لاتسيو مقعدا مباشرا بفضل الفوز بلقب كأس إيطاليا.

يتأهل صاحب المركز الخامس إلى دور المجموعات مباشرة وصاحب المركز السادس يستهل مشواره من الدور الثاني التمهيدي.

حال تعادل ميلان وروما في عدد النقاط (66 نقطة) يتأهل ميلان لدور المجموعات بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

وانتهت فرص تورينو في التأهل حتى إذا فاز بلقاء لاتسيو مقابل سقوط روما أمام بارما وتساويهم في عدد النقاط ليصبح رصيد كل فريق 63 نقطة بفضل تفوق الذئاب ذهابا وإيابا.

مقعد الهبوط الأخير

15 – فيورنتينا (40 نقطة)

16 – أودينيزي (40 نقطة)

17 – إيمبولي (38 نقطة)

18 – جنوى (37 نقطة)

هبط بشكل رسمي كل من فروزينوني وكييفو فيرونا للدرجة الثانية الإيطالية ليتبقى الصراع على المركز الأخير.

فيورنتينا يواجه جنوى في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ففشل كلاهما في الفوز في آخر 5 جولات، أودينيزي يحل ضيفا على كالياري وإيمبولي أمام إنتر على ملعب جوسيبي مياتزا.

حال خسر جنوى يسقط مباشرة دون النظر لنتائج البقية، وإذا فشل فيورنتينا في تحقيق الفوز السادس تواليا مع فوز إيمبولي وتعادل أودينيزي يسقط للدرجة الثانية.

إمبولي إذا خسر من إنتر وتعادل جنوى مع فيورنتينا يصبح كلاهما في رصيده 38 نقطة وينجو جنوى من الهبوط بفضل الفوز في مواجهتي الموسم الحالي.

جنوى 0×0 فيورنتينا

جنوى 2×2 أودينيزي | أودينيزي 2×0 جنوى

فيورنتينا 1×0 أودينيزي | أودينيزي 1×1 فيورنتينا

إذا فاز جنوى على فيورنتينا وخسر أودينيزي يتساوى الجميع برصيد 40 نقطة يهبط الأقل في عدد النقاط من المواجهات المباشرة ( جنوى 6 نقاط إذا فاز – فيورنتينا 5 نقاط إذا خسر – أودينيزي 5 نقاط) ليهبط أودينيزي حينها بسبب نتائجه المباشرة أمام فيورنتينا.

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