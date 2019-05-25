بالفيديو – هل يكرر أحداد ما فعله في نهضة بركان من صناعة وليد أزارو؟

لن تكون مواجهة نهضة بركان يوم الأحد هي الأولى للمغربي حميد أحداد، فهل يكرر ما فعله سابقا في الفريق المغربي ولكن بقميص الزمالك؟

الزمالك يستضيف نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويفتقد الفارس الأبيض مهاجمه عمر السعيد بسبب الإيقاف، بينما خالد بوطيب الذي لم يشارك مع الفريق منذ شهر أبريل بسبب الإصابة، ظهر من جديد في قائمة الزمالك.

حظوظ حميد أحداد تعد كبيرة للظهور أمام نهضة بركان، ليلعب مباراته الشخصية الثالثة ضد الفريق المغربي.

بقميص الدفاع الحسني الجديدي، لعب أحداد مرتين أمام نهضة بركان ونجح في التسجيل مرة.

في الـ 19 من شهر نوفمبر عام 2016 تعادل الدفاع الحسني الجديدي مع نهضة بركان 1-1 في الجولة التاسعة من الدوري المغربي.

هدف الدفاع الحسني الجديدي جاء عن طريق حميد أحداد من تسديدة صاروخية على الطائر من داخل منطقة الجزاء كتبت تعادل فريقه في المباراة في الدقيقة 55.

وليد أزارو مهاجم الأهلي الحالي هو من صنع هدف أحداد في مرمى نهضة بركان.

تمريرة طولية عند حدود منطقة الجزاء، ولمسة من أزارو بالرأس للخلف تصل إلى أحداد الذي يطلق تسديدة صاروخية ويهز الشباك.

أحداد شارك مرتين ضد نهضة بركان. تعادل مرة وخسر مرة ولم ينتصر.

صناعة وليد أزارو أمام نهضة بركان هي صناعته الثانية خلال مشاركاته الثلاث أمام الفريق المغربي بقميص الدفاع الحسني الجديدي ولم يسجل.

والآن هل يُكرر أحداد ما فعله أمام نهضة بركان ويهز الشباك لصالح الزمالك؟ هذا ما نأمل أن يحدث.

ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين مع عدم اهتزاز شباكه من أجل حصد لقب الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك بتواجد أحداد أو بدونه من هنا

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