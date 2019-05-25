تقرير - يونايتد تواصل مع أتليتكو وممثلي جريزمان لبحث إمكانية ضم اللاعب

السبت، 25 مايو 2019 - 14:10

كتب : FilGoal

جريزمان يسجل لأتليتكو مدريد في ريال مدريد

تواصل مانشستر يونايتد مع أتليتكو مدريد من أجل بحث إمكانية ضم أنطوان جريزمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما أعلن اللاعب رحيله عن الفريق خلال الصيف الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يفكر بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يقدر بـ104 مليون جنيه إسترليني، مشيرا إلى أن أولي جونار سولشاير يسعى لإعادة بناء الفريق بعناصر قوية للعودة إلى المنافسة ودوري الأبطال مرة أخرى.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الدولي الفرنسي بالانضمام إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأعلن جريزمان في وقت سابق رسميا أن الموسم المنصرم هو الأخير له رفقة الأتليتي وتشير التقارير الصحفية إلى أنه سينضم إلى برشلونة بعقد يمتد لخمس سنوات.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت عن رغبة برشلونة مجددا في ضم اللاعب الصيف الجاري في محاولة لاستغلال خروج أتليتكو مدريد المبكر من دوري أبطال أوروبا. (من هنا)

صاحب الـ28 عاما انضم إلى أتليتكو مدريد قادما من ريال سوسيداد في صيف 2014 بمبلغ 27 مليون جنيه إسترليني، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك النجم الفرنسي خلال الموسم الجاري في 48 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 10 آخرين.

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