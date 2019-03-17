ليكيب: برشلونة تحرك لضم جريزمان مستغلا "شرط" في عقده مع أتليتكو

الأحد، 17 مارس 2019 - 01:18

كتب : FilGoal

جريزمان يسجل لأتليتكو مدريد في ريال مدريد

لم ييأس برشلونة من إتمام صفقة الفرنسي أنطوان جيرزمان لاعب أتليتكو مدريد، وسيتحرّك بكل قوته في الأسابيع المقبلة لتحقيق ما فشل فيه بالصيف الماضي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن برشلونة تحرّك بالفعل في الساعات الماضية لإتمام صفقة جريزمان، محاولا استغلال خروج أتليتكو مدريد المبكر من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة حاول ضم جريزمان بكل قوته في الصيف الماضي، إلا أن اللاعب رفض العرض وقرر الاستمرار مع أتليتكو إيمانًا بمشروعه الرياضي خصوصا مع تجديد عقود أبرز نجوم الفريق، واستقدام توماس ليمار مواطن وصديق جريزمان.

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عرض برشلونة الجديد يشمل راتبا يقدّر بـ16 مليون يورو سنويا، بعقد يمتد حتى 2024 إن وافق جريزمان.

السلاح الأساسي الذي يرغب برشلونة في اتباعه لحسم الصفقة، هو ثغرة في عقد جريزمان.

اللاعب الفرنسي جدد تعاقده مع أتليتكو حتى عام 2023 بشرط جزائي يبلغ 200 مليون يورو، لكنه لن يُفعّل حتى يونيو المقبل، وحاليا يمكن لبرشلونة انتداب جريزمان مقابل شرط جزائي يبلغ 120 مليون يورو فقط.

جريزمان سيكمل 28 عاما بعد 4 أيام، وقد تكون هذه هي فرصته الأخيرة للتقدُم خطوة واسعة للأمام في مسيرته الكروية.

بطل العالم مع منتخب بلاده حل ثالثا في صراع الكرة الذهبية عامي 2016 و2018، والانتقال لـ برشلونة قد يزيد من أسهمه في احتلال مركز متقدم أكثر على هذه اللائحة.

المهاجم الأعسر انتقل إلى أتليتكو في صيف 2014 قادما من ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو، وسجّل من حينها 130 هدفا في 248 مباراة خاضها بقميص الروخيبلانكوس.

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