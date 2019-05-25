انتهت رحلة كريم الحسن المدافع الغاني مع الزمالك قبل أن تبدأ، ورحل قبل أن يشارك في أي مباراة بالقميص الأبيض لكن النادي لايزال يدفع ثمن هذا التعاقد حتى الآن بقضايا مستمرة في فيفا.

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وانضم كريم الحسن للزمالك في صيف 2011 وانتهت رحلته سريعا بعد 6 أشهر لم يظهر خلالهم بالقميص الأبيض في أي مباراة رسمية، لكنه لعب المباراة الودية أمام أتليتكو مدريد في احتفالات النادي الأبيض بالمئوية.

ويتحدث FilGoal.com مع كريم الحسن عن تجربته التي انتهت قبل أن تبدأ مع الزمالك، وأسباب رحيله السريع عن مصر.

كيف تعاقد معك الزمالك؟

كان ذلك عن طريق وكيلي الذي اتصل بي وأخبرني أنه يمتلك عرضا لي من مصر، ولكنني لم أعرف وقتها أنه من الزمالك.

وكان لدي وقتها عرض من بولندا، لكن وكيلي أقنعني بالانتقال إلى مصر عندما أخبرني أن العرض من الزمالك، وبالفعل أتمم النادي كل شيء مع الوكيل.

ولماذا فضلت الزمالك على الانتقال لأوروبا؟

كنت سعيدا باللعب للزمالك لأنه من أكبر الأندية في إفريقيا، وبالتأكيد كل لاعب في إفريقيا يحلم باللعب للزمالك.

ولذلك كنت سعيدا بالانتقال إلى الزمالك ومزاملة لاعبين بحجم ميدو وشيكابالا وعمرو زكي وأحمد حسن.

كيف استقبلك حسن شحاتة؟

حسن شحاتة ليس فقط مدرب رائع، ولكنه شخص جيد وكان مثل والدي وتعلمت منه الكثير ولم يبخل علي.

لكن للأسف لم تسر الأمر كما أراد وكما أردت أنا.

حسنا، لماذا لم تسر الأمور كما أردتما؟

المشكلة هي أنني عندما انضممت للزمالك كان الفريق في اتجاهه لمعسكر خارجي في النمسا، ولذلك لم أسافر مع الفريق وبقيت بمفردي في القاهرة.

واستغرق المعسكر حوالي 3 أسابيع وخلال هذه الفترة كنت بمفردي في القاهرة لا أتدرب، وعندما عاد الفريق بدأ الدوري وبالتأكيد لم أكن ضمن الحسابات.

وكنت لا أعرف أحدا ومن هنا بدأت المشكلة، ولذلك لا أعتقد أنني وجدت المعاملة التي استحقها ولم أجد الدعم والتشجيع، وشعرت بالإحباط خاصة أنها كانت المرة الأولى التي ألعب فيها خارج غانا.

ولماذا لم تتحدث مع حسن شحاتة؟

بالفعل تحدثت معه وأخبرته بمشاكلي، ولكن كان الحديث متأخرا خاصة بعدما بدأ الدوري.

هل تشعر بالندم على انضمامك للزمالك؟

لا، لم أشعر بالندم على الانضمام للزمالك رغم الصعوبات لأنه ناد كبير وقابلت العديد من اللاعبين والمدربين الكبار وهذا أفادني في مسيرتي.

ولكن المشكلة كانت في التأثير السلبي على مسيرتي الدولية، فأنا كنت لاعبا في منتخب غانا الأوليمبي قبل الانضمام للزمالك وخسرت موقعي بالغياب عن اللعب ولكنني أتقبل ذلك، وهذا طبيعي في حياة أي لاعب.

وكيف رحلت عن الزمالك؟

لا أعرف شيئا عن قرار رحيلي حتى الآن ومن اتخذه، كنت في منزلي وجاء شخص منحني خطابا من النادي برحيلي مع تذكرة سفر لغانا.

لم يتحدث لي أي شخص أو مسؤول، ولم يدفعوا لي حتى مستحقاتي واضطررت لدفع إيجار الشقة التي أسكن بها من مالي الخاص.

من منحك الخطاب؟ مسؤول في النادي؟

لا أعرف الشخص، جاء بدراجة بخارية وأعتقد أنه مجرد مندوب توصيل أو ساعي بريد.

ولذلك قررت مقاضاة الزمالك؟

نعم، قررت اللجوء للفيفا لأن الطريقة التي عاملوني بها كانت سيئة للغاية.. كانت سيئة جدا جدا.

ولكنني ليس لدي مشاكل مع أي شخص في مصر.

لماذا لم تحاول التواصل مع النادي لحل الأمور بشكل ودي؟

الأمر انتهى، أرسلت لـ فيفا وهم من سيقررون ماذا سيحدث.

هل لازلت تتابع الزمالك؟

بالتأكيد، وأتمنى لهم التتويج بكأس الكونفدرالية، ليس لدي مشاكل مع النادي أو اللاعبين وهم كانوا زملاءي وأتمنى لهم كل التوفيق.

كما أتمنى أن يفوز الزمالك بالدوري.

لازلت تمتلك أصدقاء في الزمالك؟

نعم، جنش صديقي المقرب.. "حبيبي جنش".

وقابلته عندما كنت مع المريخ السوداني وحضرنا لمصر في معسكر، اتصلت به وقابلني وأتمنى أن أقابله قريبا.

وأنا سعيد للغاية من أجله لأنه حارس جيد جدا ويستحق الفرصة وكان دائما يشكو لي من قلة المشاركة ويقول لا تنساني يا كريم عندما تلعب. وحزين لأنه غاب عن ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وكذلك شيكابالا قائدي والأب الروحي، كان ينصحني دائما بالتركيز وأحبه جدا وهو شخص لطيف.

أخيرا، ما توقعاتك لكأس الأمم في مصر؟

أتمنى أن يفوز منتخب مصر بالكأس، لأنكم تمتلكون فريقا جيدا ولأنني أعتقد أن منتخب غانا لايزال غير قادر على التتويج.

هل يمكنك اختيار تشكيل الزمالك المثالي قبل مواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية؟

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