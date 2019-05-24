قائمة الزمالك - عودة بوطيب وتواجد عنتر وجنش وأحداد أمام نهضة بركان

الجمعة، 24 مايو 2019 - 17:37

كتب : أحمد شوقي

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف خالد بوطيب في طلائع الجيش

قرر كريستيان جروس مدرب الزمالك الاستعانة بالثنائي خالد بوطيب وحميد أحداد في مباراة الأحد أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الذي يستضيفه ملعب برج العرب في الإسكندرية.

أعلن نادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة نهضة بركان مساء الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويبدو بوطيب تعافى من إصابته وقد يشارك في المباراة المصيرية الذي يتعين على الزمالك الفوز فيها بفارق هدفين ليتوج بالكأس القارية.

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ويفتقد الزمالك للموقوفين عمر السعيد وحمدي النقاز والمصابين فرجاني ساسي وعماد السيد.

ويعود محمود عبد الرحيم "جنش" لحماية عرين القلعة البيضاء بعدما أبعده الإيقاف عن المشاركة في مباراة الذهاب.

واختار جروس القائمة التالية لخوض المباراة:

حراس المرمى: جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

الدفاع: محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم إمام - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش"

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أيمن حفني - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر

الهجوم: خالد بوطيب - حميد أحداد

اختر تشكيل الزمالك المثالي لمواجهة نهضة بركان والظفر باللقب من هنا.

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