خاص وكيله لـ في الجول: الأهلي لم يتفاوض حتى الآن لاستمرار رمضان صبحي.. هذا موعد رحيله

الجمعة، 24 مايو 2019 - 21:44

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - الإنتاج الحربي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء.

الأهلي استعار رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 أشهر.

وقال نادر شوقي: "حتى الآن الأهلي لم يتفاوض معي بخصوص استمرار رمضان صبحي".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عقد رمضان صبحي ينتهي مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل".

وواصل "عقب نهاية الإعارة، سيعود رمضان صبحي إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".

أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي كشف في وقت سابق أثناء إعلان الصفقة "إعارة رمضان صبحي لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بموافقة الطرفين". (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى هدرسفيلد في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

منافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك (66 نقطة من 29 مباراة) من المنتظر أن تمتد لبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في شهر يوليو المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المواجهة المقبلة في الدوري من هنا

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