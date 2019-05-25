بالفيديو - بقرارات حاسمة من جريشة..الوداد المنقوص يتعادل مع الترجي في نهائي إفريقيا

تعادل الوداد البيضاوي المغربي أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف لكل طرف، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله، في الدار البيضاء.

هدفا المباراة حملا الجنسية الإيفوارية، فتقدّم فوسيني كوليبالي للترجي في الشوط الأول، قبل أن يدرك شيخ إبراهيم كومارا التعادل للوداد في الشوط الثاني.

مباراة الإياب تقام في ملعب رادس يوم 31 من الشهر الجاري، وسيكفي الترجي التعادل دون أهداف للتتويج باللقب الثاني على التوالي.

فوزي البنزرتي مدرب الوداد واجه تلميذه معين الشعباني مدرب الترجي، والتعادل حسم الصدام في انتظار الحسم على أرض تونس.

الترجي باغت الوداد وافتتح التسجيل في الدقيقة 43 بواسطة كوليبالي، الذي أخمد حماس جماهير الوداد.

هدف ⚽️ فوسيني كوليبالي يضع الضيوف في المقدمة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول! الوداد 0 الترجي 1#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/0kGryWfws2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

قبل أن تحل الإثارة في الثواني التالية

الوداد رد سريعا مدركا التعادل بواسطة أيوب العلمود في الدقيقة الثانية من الوقتل المحتسب بدل الضائع، لكن الفرحة الجنونية في الملعب أُخمدت.

الحكم المصري جهاد جريشة عاد لتقنية الفيديو، وقرر إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد.

جهاد جريشة يرفض احتساب ركلة جزاء للوداد المغربي بعد مراجعة تقنية الفيديو 📹 ما تعليقكم؟ 🤔#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/Y6eFwHk9va — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

مع بداية الشوط الثاني تلقى الوداد طعنة جديدة، عندما تحصل إبراهيم النقاش على بطاقة صفراء ثانية، ليترك زملائه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50.

الوداد لم يتراجع رغم النقص العددي، واندفع إلى الأمام، لتأتي لقطة جدلية تحكيمية جديدة، احتاجت مراجعة جريشة لتقنية الفيديو لعدة دقائق، قبل أن يقرر عدم وجود ركلة جزاء للوداد رغم مطالبات لاعبيه بلمسة يد داخل المنطقة على خليل شمام قائد الترجي.

الترجي تسبب في فوضى بدفاعات الوداد بعدة هجمات سريعة، لكن الوداد نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 80 عن طريق إبراهيم كومارا، معيدا الأمل للوداد.

هدف ⚽️ على الرغم من النقص العددي، شيخ كومارا يعادل الكفة لصاحب الأرض ويشعل المدرجات💥 الوداد 1 الترجي 1#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/MBNK4Q4rm6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

بعد دقيقتين تلقى الترجي نبأ آخر سيئا، عندما أشهر جريشة بطاقة صفراء في وجه المعز بن شريفية حارس مرمى الفريق التونسي بحجة إهدار الوقت، ستغيبه عن مباراة الإياب في رادس.

معز بن شريفية يتلقى البطاقة الصفراء واعتراض من لاعبي الترجي..#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/b597y0r3lc — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

قبل أن يهدر محمد أوناجم هدف الانتصار القاتل في الوقت بدل الضائع، في مواجهة مرمى الترجي بغرابة شديدة.

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