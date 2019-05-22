الأهلي في بيان: الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ لمناقشة مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن اجتماع بين محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري والذي أصدرته لجنة المسابقات اليوم الأربعاء.

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

يدرس النادي الأهلي جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدوري العام، والذي أصدرته لجنة المسابقات بعد ظهر اليوم .

ومن المنتظر أن يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة غدا الخميس لمعرفة الرؤية الفنية للجهاز من جدول المباريات والمواعيد المقترحة وترتيب اللقاءات وتأثير الصراع في القمة والقاع على أهمية المباريات.

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