بالفيديو - جهاد جريشة يستعين بالـ VAR ويلغي هدفا للوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

استعان الحكم المصري جهاد جريشة، بتقنية الفيديو لإلغاء هدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

الوداد يستقبل الترجي في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي كان متقدما بهدف نظيف سجله فوسيني كوليبالي بالدقيقة 43، عندما انفجر الملعب في الديقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما أدرك أيوب العملود التعادل.

وبعد الاحتفال بهدف عودة الوداد للمباراة، ظهر جهاد جريشة مطالعا الشاشة الجانبية، ليراجع صحة الهدف.

ما حدث أن الكرة اصطدمت بذراع أحد لاعبي الوداد قبل تسجيل الهدف، وجريشة قرر احتساب مخالفة للترجي ليلغي الهدف ويوقف فرحة أصحاب الأرض وسط اعتراضات شديدة من أفراد الوداد.

الحكم جهاد جريشة يستعين بتقنية "الفار" ويلغي هدف الوداد المغربي! قرار صحيح؟ 🤔#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/Z4iLdLq7b2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

تقنية الفيديو تُستعمَل في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية بعد ذهاب نهائي العام الماضي بين الأهلي والترجي، مواجهة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء بواسطة الجزائري مهدي عبيد.

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