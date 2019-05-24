تقرير مغربي: نهضة بركان متخوف من أرضية ملعب برج العرب قبل لقاء الزمالك

ذكر موقع le 360 المغربي، أن نادي نهضة بركان متخوف من حالة أرضية ملعب برج العرب الذي يستضيف مواجهته أمام الزمالك.

نهضة بركان المغربي يحل ضيفا على الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد المقبل، بعد تفوقه ذهابا بهدف دون رد في الوقت القاتل.

وقال الموقع المغربي إن عادل السراج مساعد مدرب نهضة بركان، تواصل هاتفيا مع زكرياء عبوب المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 عاما، ليستفهم عن حالة ملعب برج العرب، ومدى صلاحيته.

ونقل الموقع عن مصادره، أن نهضة بركان أراد الاستفادة من خبرة زكرياء عبوب السابقة على ملعب برج العرب، إذ قاد شباب المغرب في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت في الإسكندرية ما بين 4 و14 أبريل الماضي، وانتهت بتتويج أسود الأطلس.

كما ذكر الموقع أن الجهاز الفني لنهضة بركان أبدى تخوفه من جودة عشب أرضية ملعب برج العرب، الذي من المفترض أن يخوض عليه آخر حصة تدريبية غدا السبت قبل لعب المباراة.

اختر تشكيل الزمالك المثالي لمواجهة الحسم

اقرأ أيضا:

وكيله لـ في الجول: الأهلي لم يتفاوض حتى الآن لاستمرار رمضان صبحي.. هذا موعد رحيله

تقرير مغربي: الزمالك يقترب من خطف لابا كودجو.. اللاعب أبدى موافقته المبدئية

حازم إمام لـ في الجول: سأحضر نهائي الكونفدرالية لدعم الزمالك

غياب صلاح.. 6 متنافسين على جائزة لاعب العام في إنجلترا باختيارات الجمهور

قائمة الزمالك - عودة بوطيب وتواجد عنتر وجنش وأحداد أمام نهضة بركان