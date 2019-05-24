غياب صلاح.. 6 متنافسين على جائزة لاعب العام في إنجلترا باختيارات الجمهور

الجمعة، 24 مايو 2019 - 21:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية PFA قائمة المتنافسين على جائزة لاعب العام في إنجلترا بتصويت الجماهير.

وغاب عن الترشيحات محترفنا المصري محمد صلاح، بينما يتنافس 6 لاعبين على الجائزة.

ساديو ماني وفيرجيل فان دايك ثنائي ليفربول. سيرخيو أجويرو وبيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج ثلاثي مانشستر سيتي. إيدين هازارد نجم تشيلسي.

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6 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب العام في إنجلترا، ويمكنك التصويت من هنا

صلاح شارك مع ليفربول في 51 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 13.

أهداف صلاح مع تألق ماني الذي سجل 26 هدفا وصنع 5 خلال ظهوره في 49 مباراة، ساهما في وصول ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنام في الأول من الشهر المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول نافس مانشستر سيتي حتى الرمق الأخير على لقب الدوري ولكن كتيبة بيب جوارديولا لم تسقط لتحصد اللقب الثاني على التوالي.

وتوج فان دايك مدافع ليفربول بجائزة لاعب العام المقدمة من الرابطة، والآن مرشح للتتويج بالجائزة التي يحسمها التصويت الجماهيري.

وحصد محترفنا المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب بتصويت الجماهير من الرابطة في العام الماضي.

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