دعم حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فريقه السابق الزمالك، وتمنى له التوفيق في نهائي الكونفدرالية.

الزمالك يستقبل نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، لتعويض تأخره ذهابا 0-1.

وكشف إمام: "سأحضر مباراة الزمالك ونهضة بركان بصفتي مشجعا للفريق".

القائد الأسبق للزمالك أضاف عبر FilGoal.com: "أتمنى فوز الزمالك بغض النظر عن أي شيء".

وواصل: "اتحاد الكرة يدعم الزمالك للتتويج بالمسابقة حتى يكون ثاني فريق مصري يظفر بها".

وأضاف: "أتوقع فوز الزمالك 2-0 وتقديم مباراة جيدة، تمنيت حضور المران الأخير ولكن كان من الصعب التواجد فيه لضيق الوقت".

واختتم: "أتمنى أن يكون بوطيب جاهزا، والنقاز لاعب مهم، غيابه سيكون صعبا على الفريق، لكني أثق في كل اللاعبين".

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