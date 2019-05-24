شوبير: نحدد موعد نهاية الدوري قريبا.. وكأس مصر لن تلغى

شدد أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن قريبا سيتم تحديد موعد نهاية الدوري المصري الممتاز بعدما عرضت الأندية المعترضة على مواعيد مبارياتها تصورها للأمر في اجتماع يوم الجمعة أقيم بمقر الاتحاد.

وقال شوبير في مؤتمر صحفي:"كلفنا عامر حسين (رئيس لجنة المسابقات) بوضع تصور جديد للمراحل الأخيرة من الدوري وطلبنا من إيهاب لهيطة (مدير منتخب مصر) التنسيق مع (خافيير) أجيرري (مدرب منتخب مصر) ثم نجتمع مجددا يوم الاثنين".

وواصل "توصلنا إلى أن مشاركة فريق في بطولة إفريقية وأخرى عربية تسبب مشكلات، وكذلك ليس من اختصاص اتحاد الكرة حجز ملاعب مباريات الدوري والتنسيق لحضور جماهير".

واستمر "مسابقة كأس مصر لن تلغى كما يعتقد البعض".

واعترضت أندية على مواعيد مبارياتها خاصة مع اتجاه اتحاد الكرة لإنهاء الدوري بعد كأس إفريقيا بسبب تأجيل عدة مباريات للزمالك الذي بلغ نهائي كأس الكونفدرالية.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري ورصيده 74 نقطة وتتبقى له مباراتان ويحتل الزمالك المركز الثالث ورصيده 66 نقطة وتتبقى له 5 مباريات.

وعلم FilGoal.com مسبقا أن اقتراحا بتأخير انطلاق معسكر منتخب مصر تمت مناقشته في الاجتماع لإفساح مجال لإقامة ما تبقى من مباريات الدوري. (التفاصيل)

وأكد شوبير أن الأولوية لمنتخب مصر بعد مناقشة هذا الاقتراح خاصة أنه مقبل على استضافة كأس إفريقيا 2019 بداية من 21 يونيو.

وعن قيد لاعبين جدد أوضح حارس مصر والأهلي السابق "لا مشكلة فيه وقيد لاعبين في بطولة قارية ممتد لمنتصف أغسطس، على المستوى المحلي سنبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك الإفريقي".

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