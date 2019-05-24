بدأ اجتماع "لجنة حل أزمة الدوري" اليوم في مقر اتحاد الكرة من أجل التوصل لاتفاق يُرضي جميع الأطراف لإنهاء أزمة المسابقة كما قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة في وقت سابق.

وحضر الاجتماع أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة.

هذا بالإضافة لتواجد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في حرس الحدود.

ولم يحضر أي مندوب من الزمالك لاعتراض رئيسه في وقت سابق على فكرة الاجتماع.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يريد إنهاء موسمه في الدوري قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

ويأتي طلب الأهلي رغبة منه في الاستعداد بالشكل الأمثل للموسم الجديد من حيث ضم لاعبين وقيدهم في القائمة المحلية والإفريقية والتحضير بمعسكر تدريبي قوي.

ويتبقى مباراتان للأهلي في الدوري أمام المقاولون العرب والقمة أمام الزمالك.

وحتى الآن ظهر مقترحان في الاجتماع، أولهما هو طلب تأخير معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا لعدة أيام كي تتاح الفرصة للعب أكبر عدد ممكن من مباريات الدوري.

أما المقترح الثاني فهو حصول الأهلي والزمالك على موافقة من منتخب مصر بتأجيل انضمام لاعبيهم لمعسكر الفراعنة ليخوضوا أكبر عدد من مباريات الدوري قبل كأس الأمم.

ويتبقى للزمالك في الدوري خمس مباريات هي الأهلي والإسماعيلي والإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في السادس من شهر يونيو المقبل استعدادا للقاء زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا في الـ21 من الشهر ذاته.

يذكر أن منتخب مصر سيلاقي كذلك تنزانيا وغينيا وديا في الـ13 و16 من شهر يونيو كذلك.

ويضم منتخب مصر من الأهلي كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن.

ومن الزمالك يضم كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وطارق حامد.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

وكان شوبير قال لـFilGoal.com أمس الخميس: "سندعو كل أطراف الأزمة – الأندية - لحضور الاجتماع والاستماع إلى آرائهم. الكل سيكون حاضرا لمعرفة كل وجهات النظر".

وواصل "لن نُنهي الجلسة حتى نصل لاتفاق يُرضي جميع الأطراف. الأزمة كبيرة ونحن نعرف ذلك وسنرى الأفضل لمصلحة مصر".

وتابع "كل ما سنطلبه من الأندية هو تسيير الأمور من أجل مصلحة مصر ومن أجل بطولة أمم إفريقيا التي تستعد للانطلاق. نعلم أن الموسم الحالي يعد موسما استثنائيا وصعبا للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "لسنا ضد أي طرف من الأطراف وسنعمل على إرضاء الجميع. سنصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف".

وأتم "الاجتماع لن ينتهي حتى نصل لهذا الحل، ووقتها سأخرج وأعلن عن القرارات بشكل رسمي عقب نهاية الاجتماع مباشرة".

ونشبت أزمة في الدوري سببها مواعيد مباريات البطولة مما أدى إلى اعتراض أندية عديدة على قرارات الاتحاد.

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