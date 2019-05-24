نفاد تذاكر مباراة الزمالك وبركان

نفدت تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي يوم الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية بعدما توافد الجمهور على مقر نادي الزمالك يوم الجمعة لشرائها.

وتم تخصيص 50 ألف مقعد في ملعب برج العرب بالإسكندرية لاستقبال جماهير الزمالك في النهائي المرتقب.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين ليتوج باللقب بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف.

وأعلن كريستيان جروس مدرب الفريق القائمة المشاركة في النهائي والتي شهدت عودة المهاجم خالد بوطيب والحارس محمود عبد الرحيم "جنش". (طالعها من هنا)

ويفتقد الزمالك في المباراة للموقوفين عمر السعيد وحمدي النقاز والمصابين فرجاني ساسي وعماد السيد.

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