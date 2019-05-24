كيلليني: رونالدو إله

الجمعة، 24 مايو 2019 - 15:25

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

أثنى جيورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس على زميله كريستيانو رونالدو المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في أول موسم يشارك فيه بالبطولة.

وقال قائد فريق السيدة العجوز في حواره مع صحيفة توتوسبورت الإيطالية:"إنه إله، شخصية متفوقة. كان مهما ملء فراغ خلفه رحيل جيجي (جيانلويجي بوفون)".

وواصل لاعب إيطاليا "كريستيانو كان نموذجا للجميع بالتفاني في العمل. اندمج بشكل رائع مع المدينة".

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ونال المدرب ماسيمليانو أليجري، الذي يستعد لآخر مباراة له مع يوفنتوس، جانبا من ثناء كيلليني الذي قال:"لقد فعل شيئا ربما لا يمكن تكراره".

وأتم "لهذا لن أتفاجأ برؤيته في يوفنتوس مرة أخرى بعد سنوات. حب أليجري ليوفنتوس والعكس عظيم جدا لدرجة أنهما قد يجتمعان مرة أخرى".

وتوج يوفنتوس بالدوري للموسم الثامن على التوالي وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يفوز بالدوري في الدول الثلاث إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وأعلن يوفنتوس منذ أيام أن أليجري راحل عن الفريق بعد رحلة استمرت 5 سنوات.

وآخر مباراة لأليجري تقام يوم الأحد بين يوفنتوس ومضيفه سامبدوريا في آخر جولة بالدوري.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس

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