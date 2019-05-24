تعرف على معلقي نهائيات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والدوري الأوروبي
الجمعة، 24 مايو 2019 - 17:01
كتب : FilGoal
أسبوع مليء بالمباريات الحاسمة في شتى البطولات سواء الإفريقية أو الأوروبية يبدأ يوم الجمعة بمواجهة الوداد المغربي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويعلق على المباراة جواد بدة المغربي ورؤوف خليف التونسي في قناة beIN sports 1 وتنطلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
أما إياب نهائي الكونفدرالية والذي يقام العاشرة مساء يوم الأحد في ملعب برج العرب بالإسكندرية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يعلق عليه علي محمد علي وجواد بدة في قناة beIN sports 1.
ويوم الأربعاء تتجه أنظار القارة العجوز صوب باكو عاصمة أذربيجان مستضيفة نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي والذي ينطلق الساعة 9 بتوقيت القاهرة ويعلق عليه حفيظ دراجي وعلي محمد علي وحسن العيدروس وسوار الذهب.
وتنقل قناتا beIN sports 1 وbeIN sports 2 المباراة.