تعرف على معلقي نهائيات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والدوري الأوروبي

الجمعة، 24 مايو 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

عمر السعيد - الزمالك - نهضة بركان

أسبوع مليء بالمباريات الحاسمة في شتى البطولات سواء الإفريقية أو الأوروبية يبدأ يوم الجمعة بمواجهة الوداد المغربي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعلق على المباراة جواد بدة المغربي ورؤوف خليف التونسي في قناة beIN sports 1 وتنطلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

أما إياب نهائي الكونفدرالية والذي يقام العاشرة مساء يوم الأحد في ملعب برج العرب بالإسكندرية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يعلق عليه علي محمد علي وجواد بدة في قناة beIN sports 1.

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ويوم الأربعاء تتجه أنظار القارة العجوز صوب باكو عاصمة أذربيجان مستضيفة نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي والذي ينطلق الساعة 9 بتوقيت القاهرة ويعلق عليه حفيظ دراجي وعلي محمد علي وحسن العيدروس وسوار الذهب.

وتنقل قناتا beIN sports 1 وbeIN sports 2 المباراة.

دوري أبطال إفريقيا الدوري الأوروبي الكونفدرالية الزمالك

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