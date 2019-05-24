بيان رسمي من ريال مدريد للرد على "ادعاء بوكيتينو" قبل نهائي دوري الأبطال

الجمعة، 24 مايو 2019 - 14:00

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا رد فيه على ما وصفه بادعاء المدير الفني لتوتنام ماوريسيو بوكيتينو برفض الفريق الملكي مبيت بعثة السبيرز في المدينة الرياضية الخاصة به الفالديباس.

وقال بوكيتينو في وقت سابق: "سنتدرب في الفالديباس مقر ريال مدريد وسننتقل لفندق إقامة آخر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع "طلبت من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز المبيت في المدينة الرياضية الخاصة بهم لكنه قال لي إن ذلك لن يحدث إلا حينما أصبح مدربا لفريقه".

أخبار متعلقة

حوار - فينجر: سأعود للكرة لكن لا أعرف بأي صفة.. وما حدث لأرسنال كابوس بالفيديو - أسرع هدف وأول هاتريك.. ملخص اليوم الأول من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما ميرور: لوكاكو يخشى فشل انتقاله إلى إنتر.. سولشاير أبلغه بعدم حاجته له ولكن

ورد ريال مدريد في بيان رسمي صباح اليوم الجمعة كالتالي:

يشعر ريال مدريد بالمفاجأة من الادعاءات التي قيلت على لسان مدرب توتنام بوكيتينو حول طلبه بأن نوفر له فندق الإقامة في الفالديباس لمبيت فريقه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

يود ريال مدريد أن يؤكد أن هذا الحديث عار تماما عن الصحة وأن الطلبات التي قدمت إلينا كانت من أجل استخدام الملاعب وغرف الملابس فقط.

لذا ليفربول سيتدرب في صباح الأول من شهر يونيو المقبل وتوتنام سيتدرب يومي 30 و31 مايو.

لم يُطلب منا في أي وقت من الاتحاد الأوروبي أن تستخدم تلك الأندية منشآت الإقامة الخاصة بنا.

ويلتقي توتنام مع منافسه ليفربول في الأول من شهر يونيو المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

تفاصيل اجتماع الخطيب مع عبد الحفيظ عن جدول الدوري

شوبير لـ في الجول: سندعو كل أطراف الأزمة لحضور اجتماع اللجنة.. وهذا ما سنطلبه

حوار – فان بيرسي عن اعتذار لـ أرسنال وصدمة في مانشستر.. وماذا بعد الاعتزال

رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالانتصار أمام الأهلي الذي يضم لاعبين بمبالغ طائلة

ميدو يحث بيل على العودة لـ توتنام: لديه أموال كثيرة ويحتاج للاحترام

رئيس الزمالك: 50 ألف مشجع يحضرون نهائي الكونفدرالية

ريال مدريد توتنام ليلة الأبطال بوكيتينو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الحل الأقرب لأزمة مؤجلات الدوري 6 دقيقة | الدوري المصري
شوبير: نحدد موعد نهاية الدوري قريبا.. وكأس مصر لن تلغى 24 دقيقة | الدوري المصري
الجونة لـ في الجول: لسنا طرفا في أزمة المؤجلات.. لكن لماذا لم تظهر الاعتراضات إلا الآن؟ 27 دقيقة | الدوري المصري
كيلليني: رونالدو إله ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ: نطلب فقط تكافؤ الفرص بين الجميع.. فما يحدث ليس منطقيا ساعة | الدوري المصري
روبن يتذكر رحيله عن ريال مدريد: لم يكن بسبب رونالدو فقط ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح" 4 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة

قد ينال إعجابك