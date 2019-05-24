رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما حادا ضد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، لاعتراض الأخير على الجدول المقترح للمباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري.

وصرح رئيس الزمالك عبر قناة "المحور": "شوبير يريد إحراق مصر، لقد هاجم الأهلي واتحاد الكرة من قبل، وما يفعله حاليا مجاملة للأهلي لأن ابنه مصطفى يلعب في الفريق".

وأضاف "لا يجوز لشوبير أو يجرؤ أن يكون رئيس لجنة بعدما تقدمت بمذكرة ضده لدى وزير الرياضة بسبب سلوكيات تمس السمعة، هناك خصومة بين الزمالك وبينه، ارحل يا شوبير احتراما لنفسك، لا تلعب بالنار، ابعد عن الزمالك وجماهيره".

وتساءل رئيس الزمالك: "هل تريد يا شوبير أن تربك النادي قبل 24 ساعة من نهائي الكونفدرالية، لا، الزمالك لن يرتبك".

وأكمل تساؤلاته " ماذا حدث بعد تعادل الأهلي والإسماعيلي؟ وما المشاكل التي حدثت في الدوري بعد هبوط النجوم والداخلية؟".

وأشار "لم ننطق بكلمة طوال تصدر الأهلي لجدول الدوري في آخر 5 جولات، أما الاجتماع الذي أعلن عنه أعتبره بمثابة الصابون، ولا قيمة له".

وأردف "لقد التزمنا الصمت التام عند تأجيل 12 مباراة للأهلي هذا الموسم، والانتظار لحين تعاقده مع لاعبين بالملايين مثل حسين الشحات ورمضان صبحي وتجهيز آخرين مثل صالح جمعة".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته "يتبقى لنا 5 مباريات في الدوري، ونحن على استعداد لمواجهة الإنتاج الحربي ثم حرس الحدود أو الجونة بشرط أن يلعب الأهلي مباراة المقاولون ثم بيراميدز في كأس مصر".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان مساء الأحد، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

كان الزمالك قد خسر ذهابا بهدف، ويحتاج للفوز بهدفين للظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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