مورينيو: نهائي الدوري الأوروبي سيكون الظهور الأخير لهازارد مع تشيلسي

الجمعة، 24 مايو 2019 - 13:43

كتب : FilGoal

أزار مورينيو

يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن مباراة تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي ستكون الظهور الأخير لإدين هازارد لاعب الزُرق.

إدين هازارد

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "يبدو أن تلك المباراة ستكون الأخيرة لهازارد مع تشيلسي".

وأضاف "هو لاعب حاسم في نجاحات تشيلسي الأخيرة فهو لاعب رائع في الملعب، سيريد الآن الفوز وأن يهدي تشيلسي بطولة أخيرة قبل رحيله إلى ريال مدريد".

وعن اللقاء الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل قال: "الضغط أكبر على أرسنال لأنه يريد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأتم مورينيو "أرسنال يلعب من أجل الحصول على الكثير من الأموال جراء المشاركة في دوري الأبطال لذا الضغط عليه أكبر من تشيلسي".

يذكر أن تشيلسي ضمن التأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم المنصرم.

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