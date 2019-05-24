حوار - فينجر: سأعود للكرة لكن لا أعرف بأي صفة.. وما حدث لأرسنال كابوس

"اعتقدت إنني سأعود إلى التدريب سريعا جدا لكنني استمتعت بالابتعاد قليلا، الآن أنا في مفترق طرق" آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال.

قضى المدرب الفرنسي المخضرم 22 عاما من حياته في أرسنال ورحل بنهاية الموسم الماضي وقال إنه الآن يستعد للعودة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تصريحات للمدرب الفرنسي قال فيها: "ستروني مجددا في الكرة، كمدرب؟ لا أعلم".

وواصل "في العام الجاري قمت بالعديد من الأعمال الخيرية وحضرت العديد من المؤتمرات واستمتعت بكل شيء فقد قل الضغط كثيرا منذ ابتعادي عن الكرة".

وأضاف "الآن أرى كل شيء بمنظور أفضل وأرى أخطاء المدربين ولا أدفع الثمن".

وواصل "لقد أتيت لاستنتاج إنني الأن أريد مشاركة خبراتي في الحياة لأنني أعتقد أن الحياة تكون مفيدة في إحدى مراحلها حينما تشارك ما تعرفه".

وأكمل المدرب الفرنسي صاحب الـ69 عاما حديثه قائلا: "بأي طريقة سيكون ذلك؟ هل سيكون بالفوز في المباريات فقط؟ أو بطريقة أخرى؟ هذا ما سأقرره لاحقا ولكن هذا القرار سيأتي سريعا جدا".

وشدد "كرة القدم هي شغفي حتى الآن وسأعود قريبا ولكن لا أستطيع القول بأي صفة".

وعن أرسنال قال: "أفتقد أرسنال كثيرا لقد تركت قلبي هناك فقد أعطيت 22 عاما من حياتي لهذا النادي وكل دقيقة في ذلك الوقت كانت من أجله وأفتقد القيم التي طورناها داخل النادي".

وتابع "أشجع أرسنال سيكون دائما فريقي".

وعن مواجهة تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي "الأمر بمثابة كابوس بالنسبة للمشجعين".

ويقصد فينجر بذلك إقامة المباراة في باكو في أذربيجان ما يجعل السفر إليها صعبا جدا بالنسبة للجماهير الإنجليزية.

وأضاف "الفرق ليس لديها أي مشكلة فهم لديهم حافلاتهم الخاصة ولكن المشكلة في الجماهير".

وأكمل "حتى ذلك القرار الخاص بمنع هنريك مخيتاريان من السفر هو أمر ليس من المفترض أن يحدث في كرة القدم، لا أشعر إنه من الطبيعي أن يحدث ذلك في عام 2019 في أوروبا في ظل وجود أنظمة ديمقراطية معقدة أن يتم في النهاية منعك من المشاركة في إحدى المباريات لسبب سياسي".

أما عن رأيه في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنام فقال: "العديد من الفرق الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس سقطوا".

وتابع "أيضا الفرق الإنجليزية أظهرت عملا رائعا".

وأضاف فينجر "كذلك باريس سان جيرمان كان لديهم فرصة رائعة للفوز باللقب الموسم الجاري ولكنهم فرطوا فيها".

وأتم "الآن الفرق الكبرى ستجدد صفوفها فالعديد من اللاعبين الذين كانوا يصنعون الفارق كبروا ولهذا سيكون لدينا سوق انتقالات مشوقا جدا".

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