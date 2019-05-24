كشف طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن أنه لن يكون مدربا لزعيم الثغر حال تأجيل لقاء سموحة لما بعد كأس أمم إفريقيا.

الاتحاد أعلن تولي طلعت يوسف مهمة الفريق للمباراة الواحدة المتبقية في الدوري أمام سموحة بعد رحيل حلمي طولان عقب الخسارة من طلائع الجيش برباعية نظيفة.

لكن طلعت يوسف قد لا يدير الفريق في هذه المباراة حال تأجيلها لما بعد بطولة كأس إفريقيا.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "اتفاقي مع الاتحاد كان على إدارة مباراة الفريق خلال الأيام المقبلة، وتأجيلها يعني عدم استمراري في المهمة".

وأضاف "ارتبط بالسفر إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة نظرا لظروف خاصة، وتأجيل اللقاء يعني أنني لن أكون قادرا على التواجد. اتفقت على ذلك مع محمد مصيلحي (رئيس النادي) منذ البداية".

الزعيم السكندري بات في موقف أكثر تعقيدا بعدما خسر من طلائع الجيش برباعية نظيفة، ليضمن الأخير بقائه في المسابقة بشكل رسمي.

الاتحاد تراجع 3 مراكز في جدول الترتيب ليهبط من المركز الـ12 إلى المركز الـ15 بعدما توقف رصيده عند 36، ليصبح على بعد نقطتين فقط من أقرب مراكز الهبوط.

طلعت يوسف كان قد أغلق الباب قبل أيام حول توليه مسؤولية فريقه السابق في الموسم الجديد، مؤكدا "تقابلت مع رئيس نادي الاتحاد وطلبت طلبا واضحا ومحددا، بأن أكون مسؤولا عن مباراة سموحة فقط لا غير، في مهمة محددة بـ10 أيام فقط، أما ما بعد ذلك، أمر يخص مجلس إدارة نادي الاتحاد، وتصور بعيد عن طلعت يوسف، لقد حسمت موقفي، لن أتواجد فيما بعد، أنا متطوع".

وأشار: "الإدارة مسؤولة عن تعيين جهاز فني آخر للموسم الجديد، لا أعرف إذا تم التعاقد مع مدرب أجنبي أم لا، وقد يكون هناك ارتباط شبه رسمي لي مع فريق آخر، وعلاقتي بالاتحاد لن تكون علاقة عمل بعد مباراة سموحة".

ولفت مدرب الاتحاد: "الأهم من ذلك، الخروج من هذا الموقف الصعب، فلن يكون مسؤولية الجهاز الفني أو الإدارة بل الإسكندرية بمسؤوليها وجماهيرها وكل من له علاقة بالمحافظة، فالكل مسؤول أن يخرج النادي من هذه المحنة".

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