وزير الرياضة السابق ينتقد اختيارات أجيري "على أحدهم إخباره بجنسية آل جمعة المصرية"

انتقد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري السابق، اختيارات خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر لقائمة أمم إفريقيا.

منتخب مصر أعلن قائمته الأولية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الصيف الجاري. (طالع القائمة من هنا)

وكتب خالد عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على تويتر: "على أحدهم مقابلة خافيير أجيري وأن يصطحب معه جوازات السفر المصرية لعائلة جمعة. عبد الله وصالح".

حد يقابل مستر آچيرى وياخد معاه صور الباسبورات المصرية بتاعة عائلة جمعة عبد الله وصالح. pic.twitter.com/Lah0lDnrOg — Khaled Abd ElAziz (@kh_aziz59) May 23, 2019

قائمة منتخب مصر لم تتضمن عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك، أو صالح جمعة شقيقه ولاعب وسط النادي الأهلي، وهو الأمر الذي انتقده البعض.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر استعدادا لأمم إفريقيا، يتضمن مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا.

وتتواجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، رفقة منتخبات أوغندا، والكونغو، وزيمبابوي.

اختر تشكيل منتخب مصر المثالي من قائمة آجيري لأمم إفريقيا.

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