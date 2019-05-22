بيان جديد من بتروجت ردا على اتحاد الكرة: لن نواجه المقاولون إلا في حالة واحدة

أصدر نادي بتروجت بيانا جديدا مساء اليوم الأربعاء أعلن فيه رفضه التام مواجهة المقاولون العرب في الجولة الأخيرة من الدوري في الثالث من شهر يونيو المقبل إلا حال إقامة مباريات الأسبوع كله في وقت واحد عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطلب بتروجت من اتحاد الكرة عدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا لمبدأ المنافسة النزيهة.

وأضاف "يجب أن يلعب المقاولون مباراته أمام الأهلي قبل مواجهتنا، وأن يواجه الزمالك كل من حرس الحدود والجونة أولا".

وأتم البيان "أجبرنا على خوض مباريات بفاصل زمني 72 ساعة فقط وهذا ليس له علاقة بالفرق الأخرى".

جاء ذلك بعدما أصدر النادي بيانا مقتضبا مساء أمس الثلاثاء أصر فيه على إقامة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري في وقت واحد عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويحتل بتروجت المركز الـ16 الذي يؤدي بصاحبه للهبوط بـ34 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والجونة وحرس الحدود.

وجاء بيان بتروجت كاملا كالتالي:

تعقيباً على أصدار جدول الأسبوع الأخير" 34 " للدوري المصري .. قررنادى بتروجت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التى مقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون فى نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.

ويتمسك نادي بتروجت بشكل قاطع بعدم إستبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقاً لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقاً لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولاً قبل مواجهة بتروجيت، وأيضاً لعب المباريات المؤجله لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34.