قال محمد صلاح المدير الفني الأسبق للزمالك إن اختيار عبد الله السعيد ووليد سليمان للانضمام لقائمة منتخب مصر كان منطقيا.

وتحدث محمد صلاح لـFilGoal.com قائلا: "تواجد السعيد وسليمان منطقي وهذا ما طلبنا به منذ البداية رغم أن وليد عاد من الإصابة قبل فترة قليلة لكن بكل تأكيد إمكانياته تؤهله للتواجد".

وواصل "لكن هناك عدة تساؤلات لدي حول بعض الاختيارات مثل لماذا لم يتم اختيار عبد الله جمعة ومحمد هاني وهما الأفضل حاليا في مراكزهما؟"

وواصل "محمد هاني أفضل بكثير من الذين تم اختيارهم وكذلك عبد الله أفضل من أحمد أبو الفتوح وهنا كنت أستطيع أن أجامل أبو الفتوح لأنه ابن الزمالك لكن جمعة الأفضل مؤخرا".

وتابع محمد صلاح "عدم اختيار أفضل ظهيرين في الدوري يدرب أن هناك العديد من علامات الاستفهام على اختيارات الجهاز الفني للمنتخب".

وشدد "الزمالك كان لابد اختيار أكثر من لاعب منه فهو فريق متصدر الدوري على مدار الموسم ويتم في النهاية ضم 4 لاعبين منه فكان من المفترض ضم 7 لاعبين".

وواصل "كهربا كان لابد أن يتواجد وعمرو السولية كذلك".

وأتم صلاح حديثه عن استبعاد محمد عواد "أمر طبيعي فلا مشكلة وأرى أن من تم ضمهم هم الأفضل حاليا لكن بشكل عام الاختيارات غير مرضية لي".

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