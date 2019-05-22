شوبير: اتحاد الكرة أول من خالف النظام في جدول الدوري "المسابقة تدار بالتليفونات"

انتقد أحمد شوبير الإعلامي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مجلس إدارة الجبلاية بسبب التخبط الشديد في تنظيم مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وصرح شوبير عبر برنامجه الإذاعي بمحطة "أون سبورت إف إم": "عامر حسين لا يعمل فقط بل ينتحر، أتحدث هنا عن ضرورة تنظيم مسابقة لها موعد بداية ونهاية وراحة بين الدورين".

وأضاف "هناك من يتحلى بالشجاعة مثل تونس والمغرب حيث سينتهي الدوري هناك قبل أيام من كأس الامم الإفريقية، لكن الأمر لن يسري في مصر لارتباط المنتخب بمباريات ودية".

وتابع "إذا سارت الأمور لترضية الأهلي والزمالك يكون (عليه العوض ومنه العوض)، لن نعمل بشكل صحيح، بداية الأزمة تكمن في السماح لبعض الأندية بالمشاركة في البطولتين العربية والإفريقية، مما أدى لتعارض ارتباطاتها مع مباريات الدوري الممتاز".

وأشار "هناك خطابات تلتزم فيها الأندية باللعب في أوقات معينة، لكن اتحاد الكرة أول من خالفها، وفعل كل شيء لتصل بطولة الدوري لهذا الشكل، وعندما نطالب بضرورة انتظام المسابقة، تُسرب المعلومات بأن هناك عضو ما يرفض التأجيلات، نقابل بهجوم وتطاول وشتائم لا حصر لها، كل هذا لمجرد السعي لتنظيم المسابقة بشكل محترم مثل باقي الدول".

واستطرد في هجومه ضد اتحاد الكرة "الأمر بات أشبه بالمدرب الذي يعلق الخسارة على الحكم، هذا غير مقبول وصعب جدا لأي مسؤول يريد العمل بشكل صحيح، فالمسابقة تدار بالتليفونات وترضية مسؤولي الأندية بتأجيل المباريات بداعي الضغط أو الرجوع متأخرا من رحلة سفر وغيرها من الأسباب".

وواصل "الكل تفاجأ بما حققه ليفربول، لعب ضد برشلونة مباراتين في أسبوع وبينهما لقاء ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك حقق نجاحا كبيرا وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأتم شوبير تصريحاته "إذا سعينا لوضع نظام، تجد من يقول (الحق هذا أهلاوي أو زملكاوي)، المجاملات والخوف لا يؤديان للنجاح بل الفشل، ما مسموح به هنا فقط الخناق والتطاول وفتح قنوات وبرامج كلها شتائم وتجاوزات، لمجرد محاولة وضع جدول منتظم".

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

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