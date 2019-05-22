رسميا – الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2022 بـ32 فريقا

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 21:52

كتب : إسلام أحمد

كأس العالم

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر ستقام بحضور 32 منتخبا.

وكانت هناك العديد من المحاولات لزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا بدءا من كأس العالم 2022.

وسيغير زيادة عدد المنتخبات في النسخة المقبلة شكل المسابقة وكذلك الدول المستضيفة، فظهرت تقرير تشير إلى وجود احتمالية لإضافة دول أخرى في الخليج تستضيف المسابقة رفقة قطر.

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ومن المقرر أن تقام كأس العالم 2026 في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وتضم 48 منتخبا.

وقال مجلس إدارة كرة القدم العالمية: "بعد عملية تشاور شاملة التغيير لا يمكن إجراءه الآن".

وواصل "ستبقى كأس العالم 2022 كما هو مخطط لها في الأصل مع 32 فريقا، ولن يتم تقديم أي اقتراح في مؤتمر فيفا القادم في 5 يونيو".

ووافق إنفانتينو على أن طلبه بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 غير شعبية وغير عملية.

وتعد قطر ثاني دولة آسيوية تستضيف المونديال بعد كأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، ولأول مرة في الشرق الأوسط.

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