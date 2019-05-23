تقارير: كونتي أقرب من أي وقت مضى لتدريب إنتر.. موسيس أول التدعيمات‎

الخميس، 23 مايو 2019 - 00:55

كتب : إسلام أحمد

كونتي - إنتر

تثق التقارير الإيطالية في تولي أنطونيو كونتي مقعد المدير الفني لنادي إنتر بدءا من الموسم المقبل ليخلف مواطنه لوتشيانو سباليتي، إذ يتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" وصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" وأكثر من مصدر فأن المدرب توصل لاتفاق على تولي المهمة الفنية للنيراتزوري لمدة 3 مواسم.

ويتقاضى خلالها 10 مليون يورو راتب للموسم الواحد، ولن يختلف قرار كونتي بتولي مسؤولية إنتر حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ستكون مباراة إيمبولي في الجولة الختامية للدوري الإيطالي هي الأخيرة لإنتر تحت قيادة سباليتي الفنية، الذي درب إنتر بداية من الموسم الماضي.

وربطت التقارير عودة كونتي لتدريب يوفنتوس عقب إعلان السيدة العجوز عن نهاية مشوار ماسيمليانو أليجري في قيادة الفريق.

وبرزت بقوة أول الأسماء المتوقع انضمامها لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية وهو النيجيري فيكتور موسيس بطلب من كونتي.

وحسب "إنترنيوز" الإيطالية فإن كونتي يبحث لم الشمل مع الظهير النيجيري والذي يلعب الخمس أشهر الأخيرة معارا لصفوف فينيربهاتشه التركي.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة ستتم مقابل 12 مليون يورو بالإضافة لحوافز مرتبطة بالأداء.

ولعب موسيس البالغ 28 عاما تحت قيادة كونتي مع تشيلسي موسمين كظهير أيمن حقق خلالهما لقب الدوري وكأس الاتحاد.

ويظهر اسم البرازيلي دانيلو لاعب مانشستر سيتي لكن قيمة شراءه هي ما تقلص فرص ارتداء قميص إنتر.

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