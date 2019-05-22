مران الزمالك – تدريبات إضافية لكهربا.. مشاركة بوطيب وتواجد النقاز وعمر السعيد

واصل الزمالك تدريباته اليومية التي أقيمت في مقر النادي استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي الأحد المقبل في ملعب برج العرب في إياب نهائي الكونفدرالية عقب الهزيمة ذهابا بهدف دون رد.

وخاض محمود عبد المنعم "كهربا" تدريبات إضافية عقب نهاية المران ليستعد بأفضل شكل للقاء.

وشارك خالد بوطيب مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية وظهر بحالة جيدة.

وحرص حمدي النقاز وعمر السعيد على المشاركة في المران رغم غيابهما عن المباراة المقبلة نظرا للإيقاف.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

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