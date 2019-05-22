خاص خبر في الجول – اختبار طبي.. تحديد الموعد النهائي لمعرفة مصير بوطيب من لقاء بركان

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 22:42

كتب : FilGoal

خالد بوطيب مع الزمالك أمام بترو أتليتكو

يخضع خالد بوطيب مهاجم الزمالك لاختبار طبي يوم الجمعة المقبلة لتحديد موقفه النهائي من خوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مصدر في الزمالك لـFilGoal.com إن المهاجم المغربي لم تكتمل جاهزيته بعد.

وأضاف "بوطيب تدرب في مران الثلاثاء مع البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء نهضة بركان".

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وتابع "هو يخضع لبرنامج طبي مكثف من قبل الجهاز الطبي والطاقم التأهيلي ومشاركته في التدريبات الجماعية بالكرة ستكون بشكل خفيف".

وأتم "المدرب كريستيان جروس يأمل في تواجد بوطيب في اللقاء ولكن بشرط أن تكتمل جاهزيته والفحص الطبي يوم الجمعة سيحدد كل شيء".

يأتي ذلك تأكيدا لما قاله مصدر آخر في الزمالك لـFilGoal.com صباح اليوم الأربعاء بأن فرص حميد أحداد أفضل من بوطيب في خوض لقاء نهضة بركان.

وأضاف "مركز أحداد الأصلي هو رأس الحربة. هو ليس غريب عن هذا المركز".

وأتم "الزمالك تعاقد معه بالأساس كمهاجم وليس جناح، وكان هدافا للكونفدرالية الموسم الماضي ,كلنا ثقة فيه".

ويواجه الزمالك منافسه نهضة بركان يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية بعدما خسر ذهابا بهدف دون رد.

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