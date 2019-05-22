خاص القائمة الأولية - عصام عبد المنعم لـ في الجول: المنتخب عادل في اختياره للحراس

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 17:13

كتب : حسام نور الدين

منتخب مصر

يرى عصام عبد المنعم حارس الأهلي السابق أن الجهاز الفني لمنتخب مصر اختار الحراس الثلاثة الأنسب لقيادة الفريق في كأس إفريقيا 2019 التي تنطلق في 21 يونيو.

وقال عبد المنعم لـFilGoal.com معلقا على القائمة الأولية للفراعنة في البطولة:"كحارس مرمى سابق، أرى اختيار حراس المرمى عادل، أنا مطمئن جدا لهذا المركز. نمتلك لاعبين رائعين مثل محمد عواد وعمر صلاح لكن العدد المسموح به في البطولة محدود".

وواصل عبد المنعم "هناك لاعبون استحقوا دخول القائمة مثل عمرو السولية وعبد الله جمعة ومحمود كهربا لكن في النهائي خافيير أجيرري هو المسؤول ومن سيحاسب بعد البطولة. من موقع المسؤولية، يجب منح المدرب مساحة الاختيار دون أي تدخل".

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وأتم "عودة وليد سليمان وعبد الله السعيد مهمة، لاعبان بمثابة نموذج يحتذى به في الملعب. كأنهما مدرب آخر في الملعب، هذه التجربة نجحت في 2006 مع وجود حسام حسن، قائد محنك. أهل الخبرة لهم دور في الأوقات الصعبة بقيادتهم لزملائهم على الصعيد النفسي".

وأعلن منتخب مصر قائمة أولية مكونة من 25 لاعبا ستتقلص إلى 23 يشاركون في البطولة التي تستضيفها أرض الكنانة.

وأثارت اختيارات أجيرري الجدل بعدما استبعد لاعبين متألقين أو لهم خبرة دولية أكثر من غيرهم.

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